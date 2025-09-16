Denuncian a la fiscal jefa de Bariloche por acoso laboral, discriminación y manipular causas

La Jefa fiscal de Bariloche, Betiana Cendón, fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura por un grupo de fiscales, defensores y jefes judiciales que la acusan de acoso laboral, maltrato psicológico, xenofobia, homofobia y hasta de manipular causas judiciales en beneficio de personas cercanas. El escrito también solicita su suspensión inmediata y la apertura de un jury político para definir su futuro.

Las acusaciones son múltiples y detalladas. En el expediente se describen escenas de gritos en público, insultos a empleados. Sin reparos los llama “idiotas”, “tarados” y "boludos" y cambios repentinos en equipos de trabajo que habrían generado un clima de miedo y ansiedad en la fiscalía. Los denunciantes aseguran que esas prácticas derivaron en licencias psiquiátricas, renuncias y traslados de personal.

Además de ese cuadro de maltrato, la denuncia suma hechos graves. Señalan que Cendón utilizaba expresiones discriminatorias contra personas de nacionalidad chilena y comentarios ofensivos hacia mujeres y personas homosexuales. Los denunciantes aportaron ejemplos concretos, como haber calificado a un sector del Ministerio Público como “la fiscalía rosa” o insultar a empleadas con términos misóginos y degradantes.

El escrito también la vincula con supuestas irregularidades en la manipulación de concursos internos, favorecimientos en expedientes y presiones indebidas sobre testigos. Según los firmantes, la fiscal jefa llegó incluso a frenar o direccionar investigaciones para beneficiar a allegados. Estos puntos son los que podrían configurar delitos como abuso de autoridad, coacción y prevaricato.

El impacto dentro del Poder Judicial de Bariloche es profundo. Según los denunciantes, la conducción de Cendón deterioró la productividad y afectó la confianza pública en la institución. En paralelo, se subraya que varios empleados necesitaron atención psicológica o tratamientos médicos por el nivel de hostigamiento sufrido.

Ahora el caso quedó en manos del Consejo de la Magistratura, que deberá definir si avanza en la suspensión preventiva y en la apertura de un jury político. Lo que está en juego no es solo la continuidad de una funcionaria, sino también la credibilidad del Ministerio Público en la región.

Está previsto que está mañana llegue a la ciudad el fiscal General Fabricio Broga junto con el director de Desarrollo Humano Esteban Aliani. El Procurador Jorge Crespo ya está al tanto de la denuncia pero aún no sé expresó.

Cendon fue electa fiscal Jefa en noviembre de 2020 por el Consejo de la Magistratura sobre otros dos candidatos. En Bariloche son dos funcionarios los que tienen ese cargo. El otro es Martín Lozada.