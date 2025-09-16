En una audiencia celebrada este martes, el tribunal validó un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de Facundo Santiago Guzmán, quien fue declarado responsable del delito de lesiones graves. La fiscalía estuvo representada por la asistente letrada Carolina Gutiérrez, quien solicitó la homologación del acuerdo, mientras que la defensa de Guzmán aceptó la imputación modificada, que pasó de tentativa de homicidio a lesiones graves.

El incidente tuvo lugar la madrugada del 25 de diciembre de 2024, a la salida de un local bailable de la localidad de Plottier. Según la acusación, Guzmán agredió a un joven con una piedra y, posteriormente, le propinó patadas que provocaron lesiones graves, por lo que la víctima debió ser trasladada de urgencia al Hospital Castro Rendón.

El procedimiento abreviado y la opinión de la víctima

A lo largo de la audiencia, la víctima tuvo la oportunidad de expresarse ante la jueza Carina Álvarez. A pesar de ser agredido, el joven manifestó desconocer a Guzmán y explicó que la violencia ocurrida fue un hecho aislado en medio de un tumulto. En este sentido, también expresó su conformidad con la resolución del caso mediante un procedimiento abreviado.

El acuerdo judicial se fundamentó, en parte, en la aceptación de responsabilidad de Guzmán y en la dificultad para probar la intencionalidad del hecho. La jueza Álvarez consideró que la alteración del marco legal (de tentativa de homicidio a lesiones graves) estaba justificada, dado que los involucrados se encontraban bajo los efectos del alcohol durante el incidente.

Pendiente de pena y medidas cautelares

El acuerdo no incluyó la determinación de la pena, la cual será definida en una audiencia posterior. Sin embargo, la jueza dispuso medidas cautelares para Guzmán, entre las que se incluyen la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima y la obligación de presentarse diariamente en la dependencia policial más cercana a su domicilio.

La decisión judicial sobre la pena final aún está pendiente, pero el acuerdo alcanzado entre las partes contribuye a la resolución temprana de este caso que, inicialmente, había sido investigado como tentativa de homicidio.

Mirá el video de la agresión: