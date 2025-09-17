Un incendio se produjo este martes por la tarde en una casa situada en la chacra Dalla Villa, sobre la calle 11 de Vista Alegre Sur. El fuego se desató en el entretecho de la casa y, aunque no hubo heridos, fue necesario un intenso operativo para sofocar las llamas.

Pasadas las 14:30, los Bomberos Voluntarios de Centenario recibieron la alerta en el cuartel y una dotación partió rápidamente hacia el lugar, accediendo por la Ruta 7.

Al llegar, los profesionales se encontraron con humo saliendo del entretecho de la casa. Según explicó el subcomandante Patricio Álvarez a Centenario Digital, se trataba de aserrín ardiendo, lo que generó una densa humareda que dificultó las tareas iniciales de control del siniestro.

Los bomberos realizaron una minuciosa inspección para detectar el origen del fuego. Tras varios minutos de trabajo lograron determinar que el incendio se habría iniciado por un cortocircuito, lo que derivó en la combustión del material acumulado en el entretecho.

Una vez localizado el foco ígneo, se procedió a su extinción, seguida de tareas de enfriamiento y ventilación para asegurar que no hubiera reinicios. Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque los daños materiales fueron significativos en esa parte de la estructura.

