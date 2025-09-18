Seguirán presos los acusados de matar a un joven en medio de una compra de droga: imputados por homicidio agravado

Un crimen que desató indignación

El caso sacude a Rincón de los Sauces y expone la violencia que generan los negocios sucios que enferman a los barrios. Ariel Palomo, de 28 años, terminó asesinado en medio de una discusión por una transacción de droga que no salió como esperaba. La pelea, lejos de quedarse ahí, derivó en una cacería mortal.

Lo persiguieron y lo mataron en plena calle

Según la investigación, tras la discusión en una vivienda de la calle Belgrano, Palomo se retiró junto a un familiar. Pero la historia no terminó ahí: los acusados lo siguieron en una moto blanca, lo alcanzaron a pocas cuadras y lo enfrentaron de nuevo.

Uno de ellos sacó un revólver y disparó sin piedad. Un tiro en el pecho lo dejó sin vida de inmediato. Otro impacto dio en el pie, como si la brutalidad no alcanzara. Después, escaparon como si nada.

Qué decidió la Justicia

La fiscal del caso, Rocío Rivero, imputó a uno de los detenidos como autor del homicidio, agravado por el uso de arma de fuego, y al otro por ser partícipe necesario. Ambos seguirán detenidos con prisión preventiva durante cinco meses, mientras avanza la investigación y se reúnen más pruebas.

El juez de garantías avaló el pedido de la fiscalía, en una decisión que busca evitar que los acusados sigan en la calle mientras se esclarece el crimen.

Vecinos cansados de la violencia

El asesinato de Palomo se convirtió en una señal de alarma: discusiones por drogas, jóvenes armados y vidas que se pierden en segundos. En Rincón de los Sauces, el enojo y el repudio crecen, mientras la comunidad reclama frenar de una vez por todas a quienes eligen la violencia como forma de vida.