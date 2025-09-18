Centenario: arremetió contra bicipolicías y terminó detenido

Un joven de 18 años protagonizó un incidente con la policía de Centenario. Pasadas las 16.30 y a bordo de una motocicleta Motomel 110 cc, arrojó el vehículo contra dos bicipolicías de la Comisaría Quinta, que realizaban recorridas preventivas en la zona. Luego, intentó darse a la fuga.

El motociclista fue interceptado a pocos metros por personal de apoyo que llegó en al menos cuatro patrulleros. Al verificar los datos, se constató que la moto no tenía pedido de secuestro, pero carecía de espejos y no contaba con la documentación obligatoria.

El joven no poseía licencia de conducir ni seguro. Por estas infracciones, efectivos de Tránsito Villa Obrera labraron tres actas contravencionales.

Traslado y denuncia judicial

Tras ser reducido, el conductor fue esposado y trasladado en un móvil carrozado a la sede de la Comisaría Quinta. Las autoridades radicaron una denuncia por atentado y resistencia a la autoridad.

La presencia de los patrulleros y la detención en plena vía pública generaron la atención de vecinos y transeúntes que se encontraban en la plaza céntrica.