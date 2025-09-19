Una joven de 27 años fue víctima de un violento ataque por parte de su ex pareja en plena vía pública, en la Peatonal N°14 del Barrio Los Pioneros, en Centenario. El agresor, un hombre de 29 años sobre quien pesaba una orden de restricción, la interceptó cuando ella regresaba a su domicilio, la tomó del cuello y luego le dio un golpe de puño en el rostro. El hecho generó conmoción entre vecinos de la zona.

La víctima logró activar el botón antipánico que llevaba consigo, lo que permitió una rápida intervención del personal policial de la Comisaría 52 a través del sistema SOS. Gracias a la alerta, los efectivos acudieron al lugar y pusieron en marcha un operativo cerrojo en las inmediaciones del barrio para dar con el atacante.

Según informó el portal Centenario Digital, el operativo dio resultado ya que a pocas cuadras del lugar del hecho lograron dar con el sujeto. El agresor fue demorado en la intersección de las calles República Argentina y Panamá, donde fue aprehendido por la policía sin que se registraran mayores incidentes durante su detención.

Tras su captura, el hombre fue trasladado a la sede policial, donde quedó a disposición de la justicia neuquina.