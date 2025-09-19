Dos policías rionegrinos acusados de golpear a un hombre en una comisaría

La Justicia formuló cargos contra dos efectivos de la Policía de Río Negro por haber detenido y agredido a un hombre en Bariloche. El juez de Garantías avaló la acusación fiscal por vejaciones y lesiones, y habilitó la investigación penal que se extenderá hasta febrero de 2026.

El caso se remonta al 19 de mayo del año pasado. Ese día, la víctima había sufrido un inconveniente con su vehículo y se encontraba en la ruta de Circunvalación junto a su pareja. En ese momento fue demorado por la Policía y trasladado en un móvil oficial hacia una dependencia. Según la acusación, durante el trayecto y ya dentro de la unidad, fue golpeado y maltratado, lo que le provocó múltiples heridas comprobadas por certificados médicos y pericias forenses.

A partir de la denuncia, se incorporaron a la causa testimonios de testigos presenciales y de otras personas que estaban detenidas en ese lugar. También se sumaron fotografías de las lesiones y un informe psicológico sobre las consecuencias que sufrió la víctima. En paralelo, Gendarmería Nacional intervino con allanamientos, secuestro de registros fílmicos y análisis técnicos de las grabaciones de la propia comisaría.

Con esos elementos, la Fiscalía imputó a uno de los policías como autor del delito de vejaciones agravadas por haber sido cometidas con violencia, en concurso con lesiones leves agravadas por su condición de funcionario público. Al segundo le atribuyó el incumplimiento de los deberes de funcionario, por no haber impedido las agresiones.

La querella adhirió a la acusación y recordó que ya en marzo de este año había pedido la audiencia para avanzar en el caso. La víctima, por su parte, expresó a través de sus representantes que la acusación coincide con su pretensión de justicia.

La Defensa pública penal que asiste a los acusados no objetó la formulación de cargos, aunque pidió que la investigación se extienda el máximo posible, dejando constancia de que entiende que hubo afectación a derechos constitucionales de sus defendidos.

Finalmente, el juez dio por iniciada la investigación penal preparatoria, que tendrá plazo hasta el 19 de febrero de 2026. Además, fijó que en mayo se realizará el juicio contra un tercer imputado, acusado en la misma causa.