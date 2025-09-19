Vecinos enojados por los que “ranchean” en un estacionamiento del oeste neuquino y una rápida respuesta de la Policía

Vecinos al límite

En la zona oeste de la capital neuquina, lo que parecía un jueves a la noche más, terminó por convertirse en otra noche de reclamos. Jóvenes del barrio volvieron a instalarse en el estacionamiento nuevo de la calle Coronel Racedo, en el Centro Cultural, con autos, música a todo volumen y bebidas alcohólicas.

Los vecinos, cansados de estas escenas que se repiten no solo en ese sector sino también en otros estacionamientos y espacios abiertos del el barrio San Lorenzo y del oeste en general, no dudaron en llamar a la Policía. La bronca y la impotencia se mezclaban con el ruido, generando malestar en quienes viven cerca de estos espacios que deberían ser tranquilos.

Intervención policial sin violencia

Personal de la Comisaría 16 actuó con rapidez. Este viernes, cuando los uniformados llegaron, el sol ya empezaba a iluminar la mañana. Se trató de una intervención de rutina: preguntas, charla y advertencias, sin detenciones ni incidentes.

Los cuatro jóvenes, en su mayoría del barrio, acataron la indicación: los chicos regresaron en su auto, mientras las chicas se retiraron caminando. Un procedimiento ágil que logró desactivar la situación sin generar conflicto.

La acción policial volvió a demostrar que la presencia temprana y la intervención directa son claves para resolver estos episodios, evitando que la bronca de los vecinos escale en confrontaciones o disturbios.

Una rutina que preocupa

El “rancheo” en espacios abiertos y estacionamientos se volvió habitual en varios sectores del oeste neuquino. Cada intervención policial refleja una tensión latente entre quienes buscan diversión y quienes exigen respeto por su tranquilidad y seguridad.

A pesar de la molestia vecinal, la actuación rápida y estratégica de la Policía mantiene el orden y permite que estos episodios terminen con un llamado de atención y no con problemas mayores. Sin violencia, sin detenciones, solo con la autoridad suficiente para que los jóvenes regresen a sus casas.

Para los vecinos, sigue siendo un alivio contar con la presencia policial, aunque el enojo y la indignación por estas formas de divertirse se mantengan en el aire, recordando que el límite entre diversión y molestia social sigue siendo muy estrecho.