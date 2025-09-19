¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 19 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Controles en rutas

Cómo detectaron los 150 kilos de carne sin habilitación que iban a Neuquén

La policía encontró una camioneta que transportaba la carga sin refrigeración ni habilitación sanitaria.

Por Nicolás Alvarez
Viernes, 19 de septiembre de 2025 a las 17:12
La mercadería era transportada en bolsas de naylon, sin refrigeración y en un vehículo sin habilitación. Foto. Policía Río Negro.

Durante un procedimiento sobre la Ruta Nacional 151,a la altura de Barda del Medio, personal policial detuvo una camioneta Ford Ranger. En el asiento trasero encontraron seis bolsas de nylon negro que contenían aproximadamente 150 kilos de carne vacuna.

La mercadería no contaba con sistema de refrigeración ni con la documentación obligatoria para el transporte de alimentos, como la habilitación sanitaria, la certificación de Senasa ni la autorización de Salud Ambiental.

Origen y destino de la mercadería

Según declaraciones del conductor, la carne había salido desde La Pampa y tenía como destino una carnicería de Neuquén capital. La carga se realizaba sin cumplir las normativas establecidas para garantizar la inocuidad de los alimentos.

Intervención de Salud Ambiental

Tras el hallazgo, intervino el personal de Salud Ambiental, que dispuso el decomiso inmediato y posterior destrucción del producto para evitar su circulación en el mercado y prevenir riesgos para el consumo humano.

Se constató, además, que las piezas presentaban polvo superficial, lo que incrementaba la posibilidad de contaminación.

