Crimen en Bariloche: formularon cargos por encubrimiento y dictaron prisión preventiva a dos detenidos

Este lunes se realizó la audiencia de formulación de cargos contra dos hombres detenidos en el contexto de la investigación por el homicidio de Lautaro Nahuel Gallardo, ocurrido el 30 de agosto en el barrio Eva Perón de Bariloche. La Fiscalía les imputó el delito de encubrimiento agravado, previsto en el artículo 277 del Código Penal, por haber omitido identificar al presunto autor del crimen y brindar declaraciones contradictorias que desviaron la investigación. El juez de Garantías dispuso prisión preventiva por el término de un mes.

Según la acusación, uno de los imputados habría ocultado deliberadamente información clave en la Comisaría 28, pese a conocer la identidad de los responsables, que se habrían retirado instantes antes del hecho. El segundo detenido también habría omitido datos relevantes y brindado versiones inconsistentes sobre sus acciones previas al ataque, lo que facilitó que el autor material del homicidio eludiera el accionar judicial. La formulación de cargos se basó en entrevistas, informes periciales, actas de allanamiento y el resultado de la autopsia.

Durante la audiencia, uno de los imputados fue asistido por un defensor particular, mientras que el otro contó con la defensa pública penal. Ambos plantearon objeciones sobre la legalidad de la detención y la medida cautelar solicitada por la Fiscalía. Uno de ellos hizo uso del derecho a declarar. El juez consideró que existía riesgo procesal de entorpecimiento y la necesidad de proteger a siete testigos clave, cuyas declaraciones contradicen lo manifestado por los imputados.

La prisión preventiva se cumplirá hasta el 1 de octubre en la Unidad Penal N.º 3 o en otro establecimiento del Servicio Penitenciario Provincial, debido a la situación de sobrepoblación en las comisarías locales. La investigación penal preparatoria tendrá plazo hasta el 30 de diciembre, período en el que se espera avanzar en la identificación del autor material del crimen, que continúa prófugo. La causa es seguida de cerca por los fiscales Martín Lozada, Silvia Paolini y Facundo D’Apice.

El homicidio de Lautaro Gallardo, de 25 años, ocurrió en plena vía pública, sobre calle Michay al 600. La víctima recibió al menos cuatro disparos y murió en el lugar. Tenía antecedentes penales y se encontraba prófugo desde hacía dos meses, tras quitarse la tobillera electrónica.

