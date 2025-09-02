Marcharán este martes por la muerte del bebe de 39 días: “la droga atraviesa a nuestro barrio” dicen los vecinos

“Es muy triste lo que está pasando, los vecinos están muy acongojados. Es una locura todo esto… Nueva España, nuestro barrio, está muy alejado de toda sede policial. Y estamos siendo epicentro de cosas feas, que pasan porque la venta y el consumo de drogas nos atraviesan”.

Con esas palabras uno de los vecinos que habita el sector en el que se ubica la casa en la que un hombre de 30 años mató a golpes a su bebé de 39 días puso el acento en la situación que atraviesa al barrio, en el que la narcocriminalidad acrecienta la vulnerabilidad social.

Ayer los vecinos se juntaron en la puerta de la vivienda, y prendieron velas en un altar improvisado, acongojados por el asesinato del bebito. Hoy a las 17.30’ volverán a reunirse, pero para pedir que se extremen las medidas de seguridad, para que las autoridades puedan tomar las riendas y la la barriada recupere la tranquilidad.

Anoche los vecinos se concentraron frente a la vivienda en la que ocurrió todo. Hoy se reunirán para pedir mayor seguridad para el barrio. "La droga mancha todo" dijeron

Profunda tristeza

“Anoche surgió la idea de movilizarse hasta la Comisaría 20 para pedir justicia, y reclamar mayor intervención de la policía en nuestro barrio. Sabemos que esto que pasó es obra de una persona que atacó a golpes a su hijito. Pero el clima violento que nos deja la droga lo invade todo, y nos preocupa” alertó el mismo vecino, que pidió que no se revele su identidad.

Cabe recordar que ayer el fiscal Andrés Azar formuló cargos contra Matías Ezequiel Montes, a quien acusó de haber asesinado a golpes a su hijo de apenas 39 días.

En el barrio todos sabían que Montes era adicto a las drogas, y muchos aseguraron que la casa en la que habitaba funcionaba como un punto de venta de estupefacientes. La vivienda era de la madre, quien habría sido excluida de la convivencia, pese a que ella asegura que le "dejó la casa a su hijo".

Hoy, después de la convocatoria espontánea de ayer, la gente del barrio reiterará su reclamo de mayor seguridad. “Queremos vivir tranquilos, eso es lo que reclamaremos” anunciaron desde el sector.