Intentó huir con hierros de una obra y terminó detenido en Neuquén

Personal policial de la Comisaría Cuarta aprehendió a un hombre de 36 años que fue sorprendido trasladando hierros de construcción presuntamente sustraídos de una obra en ejecución en el barrio 197 Viviendas de la capital neuquina.

El hecho ocurrió cerca de las 20:40 en inmediaciones de las calles Bailahue y Alpataco, cuando un efectivo policial que se encontraba franco de servicio advirtió la presencia de un individuo vestido con ropa oscura y el rostro cubierto. El sospechoso transportaba tres hierros de unos 10 milímetros, y al percatarse de la llegada del móvil policial intentó huir hacia la zona de bardas.

La fuga duró apenas unos metros: el hombre fue interceptado a 50 metros por personal a bordo del patrullero JP-1615.

El demorado, con domicilio en el Parque Industrial, no pudo justificar la procedencia de los elementos. Minutos después, otro móvil localizó el presunto lugar de la sustracción: una obra en construcción ubicada en calles Catriel, la cual no contaba con cerco perimetral. Allí se observaron marcas de arrastre que coincidían con los hierros secuestrados.

El responsable de la obra, Víctor Morales Cavaco, reconoció los materiales como propios y se presentó en la dependencia policial para realizar el trámite formal de restitución.

La fiscal de Robos y Hurtos, Dra. Nadia Pérez, dispuso la demora del individuo, su identificación judicial y el secuestro de los elementos bajo cadena de custodia. El detenido quedó alojado en la Comisaría Primera a disposición de la Justicia.

Los hierros serán entregados a su legítimo propietario una vez concluidas las diligencias correspondientes.