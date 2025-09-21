Una ambulancia municipal fue captada en un hotel alojamiento

Un empleado de la Comisión Municipal de Colonia Alpina, en Santiago del Estero, fue preventivamente apartado de sus funciones luego de que se lo viera utilizando la ambulancia oficial para ir a un hotel alojamiento.

El vehículo fue fotografiado en la entrada del lugar, lo que provocó una rápida y masiva difusión de las imágenes en las redes sociales y un fuerte enojo entre los vecinos.

El episodio, que se volvió viral en los últimos días, ocurrió en la localidad de Ceres, en Santa Fe. Si bien no trascendieron los detalles sobre cómo se descubrió el hecho, se confirmó que el conductor, perteneciente al municipio santiagueño, usó el vehículo oficial para fines personales.

Tras la gran repercusión del caso, la Comisión Municipal de Colonia Alpina emitió un comunicado oficial en el que informó que se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar la situación del trabajador.

“El personal en cuestión, se encuentra preventivamente apartado de la función que desempeñaba, hasta tanto se cumpla con el procedimiento legal previsto para estos casos en el que se determinará la resolución definitiva”, señalaron en el texto.

Desde la Municipalidad remarcaron que los servicios sanitarios continuarán prestándose con normalidad y reafirmaron su compromiso de “administrar de manera transparente y eficiente los recursos de todos los vecinos de nuestra Colonia”.

El comunicado fue firmado por la Comisionada Municipal, Carina Genta, y el secretario de Gobierno, René Meshler.