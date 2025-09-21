Zárate: hallan muerto a un jubilado y detienen a dos policías

La sospecha se confirmó este domingo: fue encontrado muerto el jubilado Saúl De Francesco, de 77 años, quien permanecía desaparecido desde el pasado jueves, cuando fue visto por última vez subiendo a un auto cerca de su domicilio en el partido de Zárate, según fuentes del caso. Su cuerpo fue hallado en los alrededores de la Ruta 9, cerca de Baradero.

La causa por el presunto homicidio ya cuenta con tres detenidos, entre ellos una policía que presta servicio en el Comando de Patrullas de la Bonaerense en Campana, y su pareja, un agente de Prevención Municipal del Centro de Operaciones de Zárate (COZ). Tras el arresto, el municipio informó que el empleado trabajaba desde mayo de 2024 y tenía la ficha de antecedentes limpia, aunque fue pasado a disponibilidad hasta esclarecer los hechos.

Se conoció además que el agente municipal había sido exonerado de la Policía Bonaerense hace tres años por su presunta vinculación con el homicidio de un efectivo durante un asalto a una carbonera en la Ruta 193, aunque este antecedente no figuraba en su historial oficial.

El caso, bajo secreto de sumario, suma indicios de un asesinato premeditado. El COZ aportó imágenes de cámaras de seguridad que fueron clave para las detenciones, incluyendo un tercer involucrado de nacionalidad peruana, que habría actuado como “entregador”. Además, hay un sospechoso prófugo.

Llamado al 911

De Francesco fue visto por última vez el jueves 18 de septiembre alrededor de las 20 horas frente a su domicilio en Valentín Alsina al 1000. Un testigo alertó al 911 al percibir una situación sospechosa: el jubilado fue abordado por dos personas y subido a un auto.

“No se trató de un secuestro al voleo”, aclaró un investigador. Los agentes de la DDI Zárate-Campana lograron identificar a los presuntos captores. Según las primeras hipótesis, orquestaron un plan para apoderarse del dinero que creían que el jubilado poseía.