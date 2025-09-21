San Lorenzo: secuestran cocaína, marihuana y éxtasis en allanamientos

La Policía del Neuquén desarticuló una red de microtráfico en el barrio San Lorenzo de la capital provincial, en un operativo encabezado por la Dirección Antinarcóticos, que culminó con el secuestro de cocaína, marihuana y éxtasis. En total, nueve personas quedaron imputadas.

El procedimiento se llevó a cabo este sábado, luego de varios meses de investigación y más de un mes de pesquisas específicas sobre la zona.

Durante los seis allanamientos simultáneos, la Policía incautó 34 envoltorios de clorhidrato de cocaína (59 gramos), dos envoltorios de cannabis sativa (2,8 gramos), pastillas de éxtasis, además de cuatro balanzas de precisión, una contadora de dinero, recortes de nylon y papel, anotaciones de interés, seis celulares y cerca de 652 mil pesos en efectivo.

En el operativo participaron 48 efectivos de Antinarcóticos, con el apoyo de otras áreas de la fuerza provincial.

El hallazgo de éxtasis, aunque en pequeña cantidad, se destacó como un elemento inusual en este tipo de procedimientos, que suelen concentrarse en cocaína y marihuana.

Desde el Gobierno provincial recordaron que en los últimos meses se realizaron importantes inversiones en recursos, equipamiento y capacitación policial, con el objetivo de jerarquizar la labor de la fuerza y reforzar la lucha contra el narcotráfico.