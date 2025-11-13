Tras un jueves 13 con condiciones estables, cielo mayormente despejado y temperaturas cálidas en la provincia de Neuquén, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un cambio marcado del tiempo para este viernes 14 de noviembre en Neuquén, con tormentas aisladas y fuertes, variaciones de viento y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h en zonas como Neuquén capital y Chos Malal. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 32 grados según la región.

Neuquén capital: de una jornada cálida a tormentas por la noche

Tras el jueves templado, en Neuquén capital el viernes comenzará con 15 grados y cielo ligeramente nublado. La mañana seguirá estable, con algo de nubosidad, 22 grados y viento leve del sudoeste.

El quiebre llegará por la tarde, cuando el SMN prevé tormentas aisladas, un ascenso térmico a 32 grados y viento del noroeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 50 km/h. La noche se mantendrá inestable, con tormentas fuertes, 28 grados y viento del sur.

Zapala: nubosidad en aumento y viento del noroeste

En Zapala, tras un jueves de tiempo agradable, el viernes iniciará con 9 grados y cielo ligeramente nublado, con viento del oeste entre 7 y 12 km/h. La mañana presentará condiciones similares, con 18 grados y nubosidad baja.

La tarde será mayormente nublada, con una máxima de 24 grados y viento del noroeste que podría generar ráfagas cercanas a los 50 km/h. La noche continuará parcialmente nublada, con 21 grados y viento del sudoeste.

San Martín de los Andes: estabilidad relativa en la cordillera

En San Martín de los Andes, luego de un jueves estable, la madrugada del viernes tendrá algo de nubosidad y 8 grados. La mañana mostrará 14 grados y viento suave del noroeste.

La tarde estará mayormente nublada, con una máxima de 22 grados y viento entre 23 y 31 km/h. Por la noche, el SMN prevé cielo parcialmente nublado y 11 grados.

Chos Malal: tormentas fuertes en la tarde

En Chos Malal, tras un jueves de calor moderado, el viernes comenzará con 10 grados y cielo ligeramente nublado. Durante la mañana, la nubosidad será baja con 18 grados y viento del noroeste.

La tarde será el período más inestable, con tormentas fuertes, 24 grados y viento del noroeste con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Por la noche, continuarán tormentas aisladas, 24 grados y viento del mismo sector.