El reencuentro que llevaba meses pendiente finalmente ocurrió. En medio de su visita a la Argentina, Mauro Icardi aprovechó la tarde del jueves 13 de noviembre para ver a Isabella y Francesca, las hijas que tuvo con Wanda Nara. El futbolista eligió un shopping de Buenos Aires para el plan familiar y, para sorpresa de todos, la China Suárez se sumó al paseo.

La secuencia no tardó en viralizarse. LAM difundió el video en su cuenta de Instagram y las imágenes recorrieron las redes en cuestión de minutos. Allí se ve a las dos nenas andando en patines por los pasillos del centro comercial mientras la actriz y el delantero del Galatasaray las acompañan de la mano, caminando con total naturalidad entre la gente.

La escena generó una ola de reacciones. Algunos usuarios celebraron la postal familiar, pero otros apuntaron directamente a Mauro Icardi, cuestionándolo por la posibilidad de que las nenas no hubieran ido al colegio para estar presentes en la salida. Entre elogios, críticas y especulaciones, el video terminó convirtiéndose en uno de los temas del día.

La presencia de la China Suárez en la caminata familiar también alimentó nuevos comentarios, sobre todo por el momento personal que atraviesa la pareja tras instalarse temporalmente en Buenos Aires. Sin embargo, lejos de esquivar el tema, la actriz enfrentó las preguntas cuando un notero del ciclo A la Tarde (América TV), Oliver Quiroz, los interceptó a la salida.

Ante la consulta sobre su relación con el futbolista, la actriz fue directa y aseguró que con Icardi “están muy bien”, sin agregar más detalles sobre la convivencia que mantienen durante el viaje.

La conversación derivó en otro tema que la rodea desde hace días: la entrevista cancelada en Luzu TV, que abrió un nuevo frente de conflicto mediático. Sobre ese punto, la actriz prefirió ser tajante: "No pedí que esté Nico Occhiato", una frase con la que buscó despejar las versiones que circularon alrededor de su visita frustrada al ciclo de Diego Leuco.

A pesar de la polémica, la actriz adelantó cuál será su próxima aparición pública: “este viernes 14 de noviembre le dará una nota exclusiva a Mario Pergolini”, una entrevista que promete sumar nueva información sobre su presente laboral y personal.

Mientras tanto, las imágenes del paseo siguen dando vueltas en redes y reinstalan el mismo interrogante que aparece cada vez que el trío vuelve a verse en Argentina: ¿se viene una nueva etapa familiar o solo fue un reencuentro fugaz en medio de agendas cruzadas?