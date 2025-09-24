Encontraron tres cuerpos enterrados en una casa: investigan si son las chicas desaparecidas en La Matanza

La investigación por la desaparición de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) tuvo un giro escalofriante: en las últimas horas, la Policía bonaerense halló tres cuerpos enterrados en el patio de una vivienda de Florencio Varela.

El operativo estuvo rodeado de hermetismo, aunque desde la fuerza confirmaron que el resultado fue “positivo” y que en las próximas horas habrá identificación oficial. Los cadáveres fueron encontrados en un pozo tapado con tierra, dentro de una casa alquilada recientemente.

La investigación se aceleró luego de detectar la última conexión de una de las jóvenes a través de la antena de su celular. Con esa pista, los efectivos irrumpieron en la vivienda donde, según trascendió, se había organizado una “fiesta narco” vinculada a una banda del barrio 1-11-14.

Allí se toparon con una escena estremecedora: un hombre y una mujer limpiaban con lavandina manchas de sangre que se extendían por distintos sectores del inmueble. Ambos fueron detenidos de inmediato.

En procedimientos posteriores, la Policía capturó a otras dos personas en un hotel cercano: un hombre y la dueña de la vivienda allanada, señalada como quien contrató a jóvenes para “limpiar” la casa tras la fiesta.

En total, ya son cuatro los detenidos mientras se espera la confirmación oficial sobre la identidad de los cuerpos. La expectativa crece con angustia: las familias de Morena, Brenda y Lara aguardan la noticia que nadie quería escuchar.