Indemnización millonaria: montó la agencia de Alfha Motors en Bariloche, nunca le pagaron

Un hombre que llegó a Bariloche con la promesa de abrir la sucursal de una automotriz terminó ganando un juicio millonario. Había sido convocado en julio de 2023 por Alfha Motors S.A.S. para poner en marcha la nueva agencia en la zona andina. Según probó en el expediente, se trasladó desde Córdoba, se hizo cargo de la organización completa del local y asumió tareas de gerencia inicial.

Pero la relación laboral se fue desmoronando rápido: los sueldos no aparecían, las intimaciones tampoco fueron contestadas y el trabajador terminó considerándose despedido. Reclamó salarios caídos, vacaciones, aguinaldos y la indemnización por despido sin causa, además de otras sumas accesorias. La firma nunca respondió y en diciembre de 2024 quedó declarada en rebeldía.

El Tribunal Laboral de Bariloche dio por probado que el hombre cumplió funciones bajo relación de dependencia y que la ruptura se debió al incumplimiento de la empresa. Con pruebas documentales, telegramas, testimonios y hasta la habilitación municipal del local a nombre de Alfha Motors, los jueces fallaron a su favor. La multa del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo fue rechazada, pero la automotriz deberá pagar todos los conceptos del despido más los intereses acumulados.

La sentencia de primera instancia todavía no está firme porque puede ser apelada, pero marca un precedente claro: si una empresa trae a alguien a trabajar, no le paga y encima no se defiende en tribunales, la Justicia termina inclinando la balanza por el lado del trabajador.