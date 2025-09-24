Un grave episodio de violencia se desató este martes por la noche en el barrio Peñi Trapún de Cutral Co, cuando un conflicto entre dos familias derivó en una pelea generalizada, insultos, corridas y agresiones físicas.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Urquiza y Zapala. Hasta el momento, no se conocen con precisión las causas que originaron la disputa, aunque fuentes barriales informaron que la tensión entre ambos grupos ya venía de tiempo atrás.

Ante la magnitud de la situación, vecinos alertaron a la Policía. Sin embargo, al llegar los efectivos, la violencia se recrudeció: miembros de ambas familias atacaron a los uniformados con distintos objetos contundentes. Como respuesta, la Policía utilizó escopetas antitumulto y efectuó disparos disuasivos para intentar controlar la situación.

Aunque no hay una confirmación oficial, estiman que el enfrentamiento dejó varios heridos, según informó el sitio de noticias Web La Voz. La investigación se encuentra en curso y se espera que en las próximas horas se brinden detalles oficiales sobre los hechos y el estado de salud de los heridos.