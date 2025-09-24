Una persona fue baleada en la cadera y en el glúteo en un ataque ocurrido en la ciudad de Zapala. Por este hecho, tres hombres irán a juicio acusados del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa: uno como autor material y los otros dos como partícipes necesarios, ya que le facilitaron el arma y colaboraron en su fuga. Así lo resolvió la jueza de garantías Carolina González durante una audiencia de control de acusación que se desarrolló en dos jornadas.

Según la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal, M.S.B., C.R.C. y R.L.C. se dirigieron el 24 de enero de 2025 al domicilio de la víctima a bordo de un vehículo. M.S.B. descendió del auto mientras los otros dos lo esperaban a pocos metros. Abrió el portón e ingresó al patio delantero de la casa. Cuando la víctima salió, intentó dispararle, pero el primer tiro no se activó. Ante esto, la persona intentó huir, y fue entonces cuando el agresor efectuó cuatro nuevos disparos. El segundo disparo no impactó, pero los otros tres sí: uno en la cadera y dos en el glúteo. Uno de los proyectiles terminó perforándole el intestino.

Pidieron cambiar la calificación legal

El defensor de los tres imputados pidió que se revise la calificación legal. En el caso de M.S.B., solicitó que se lo acuse por lesiones graves, argumentando que no existió intención de matar. Respecto de C.R.C. y R.L.C., quienes fueron imputados como partícipes necesarios, pidió que se los considere partícipes secundarios, lo que implicaría una pena menor.

“Sería excesivo descartar la tentativa de homicidio en un control de acusación. Entiendo que se puede discutir en juicio y que la fiscalía va a tener que esforzarse, pero frenar la calificación ahora me parece un exceso”, sostuvo la jueza González al rechazar el planteo de la defensa.

En relación a los otros dos acusados, explicó: “El hecho de buscar a otro, darle el arma y esperarlo después de los disparos para la huida, para de esa forma asegurar la impunidad, entiendo que no es un accionar secundario”.

