Dos personas fueron detenidas este martes por la tarde luego de ser sorprendidas talando árboles de manera ilegal dentro de la Reserva Natural de Puerto Viejo, en la localidad de Fernández Oro. El operativo fue realizado por efectivos de la Comisaría 26°, tras recibir una denuncia vecinal que alertaba sobre la presencia de individuos con motosierras en el área del Paseo Costero.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:45, cuando móviles policiales fueron avisados sobre el hecho y se desplazaron al lugar inmediatamente. Allí constataron la tala en flagrancia. Según fuentes oficiales, los involucrados utilizaban dos vehículos, una camioneta y un automóvil, para transportar la leña cortada. En el lugar se incautaron ambos rodados, dos motosierras y una cantidad considerable de madera fraccionada.

Al momento de la intervención, se informó a los implicados que se encontraban dentro de una zona ambientalmente protegida, donde está expresamente prohibida la tala de ejemplares arbóreos.

Por orden del fiscal de turno, se iniciaron actuaciones judiciales por el delito de daños dolosos, y se dispuso la intervención del Gabinete de Criminalística para llevar a cabo las pericias correspondientes.

Ambos sujetos fueron trasladados a la unidad policial para su identificación y notificación en el marco de la causa en curso.