La conmoción aún sacude a Florencio Varela tras el hallazgo de los cuerpos de Morena Verri (20), Lara Gutiérrez (15) y Brenda Del Castillo (20), brutalmente asesinadas y torturadas en lo que ya es investigado como un triple femicidio con presuntos vínculos narcos. A medida que avanza la investigación, fuentes judiciales confirmaron la detención de cuatro personas señaladas como partícipes directos en el crimen y sus respectivas identidades.

Se trata de dos mujeres y dos hombres: Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18). Todos permanecen bajo custodia en la sede de la Dirección de Investigaciones (DDI) de La Matanza, a la espera de ser indagados en las próximas horas.

Una organización narco detrás del horror

Los investigadores apuntan a que los crímenes no fueron hechos aislados ni impulsivos, sino el resultado de una disputa interna dentro de una estructura narco criminal que operaba en la zona sur del conurbano bonaerense. La pista más fuerte hasta el momento vincula a los detenidos con una organización liderada presuntamente por un hombre de nacionalidad peruana, actualmente prófugo.

Según trascendió, este individuo sería el autor intelectual del ataque, y su búsqueda se convirtió en prioridad para la justicia. Fuentes cercanas a la causa indicaron que ya se emitieron órdenes de captura y se analizan datos migratorios, registros telefónicos y cámaras de seguridad.

El dolor de una comunidad

Los femicidios de Morena, Lara y Brenda no solo reflejan el drama de la violencia de género en su expresión más extrema, sino también la vulnerabilidad de jóvenes atrapadas en contextos atravesados por el narcotráfico, la pobreza y la falta de contención estatal. Familiares, amigos y vecinos marcharon este lunes en el centro de Florencio Varela bajo el grito de “¡Justicia por las tres!”.

Con los detenidos ya identificados, la causa avanza hacia una etapa clave: la toma de declaraciones indagatorias, donde la fiscalía buscará reconstruir la cadena de responsabilidades y el móvil del crimen. No se descarta que haya más detenciones en las próximas horas.

El expediente está bajo secreto de sumario, pero fuentes del caso adelantaron que el entramado delictivo podría incluir delitos vinculados al narcotráfico, la trata de personas y la privación ilegítima de la libertad.