El detrás de la entrevista viral a una de las víctimas del triple femicidio y el pedido de auxilio de su compañera

Mientras investigan y buscan a los autores materiales e intelectuales del triple femicidio de Florencio Varela, que tuvo como víctimas a Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez –las primeras dos de 20 años, la última de 15– , en las últimas horas se viralizó una entrevista a la única menor de edad del grupo en un programa de televisión, lo que generó una verdadera polémica y escándalo.

Es que ella fue entrevistada por Lape Social Club (América) hace dos meses atrás, en el marco de una serie de queja de los vecinos de la zona de Floresta, quienes aseguraban que había mujeres (incluso algunas menores de edad) que ejercían la prostitución en la vía pública.

En ese momento, tanto Lara, que se identificó como Luna de 20 años, como Florencia, aseguraron que "no molestaban a nadie" y que eran "discriminadas por los vecinos" e incluso llegaron a tirarles agua caliente para que dejen de ir a ese lugar. Asimismo, una de las versiones apuntaban a que en ese lugar "trabajaba" una red de trata y que ellas eran parte, lo cual lo negaron rotundamente.

La nota por momentos pareció hasta absurda, pero en la emisión de ese jueves de Lape Social Club, dejaron entrever que las jóvenes quizás fueron "enviadas" por alguna persona para "poner la cara" y apaciguar las denuncias de los vecinos.

Como si fuera poco, desde ese ciclo aseguraron que Florencia, la mujer que acompañaba a Lara, se había comunicado con la producción porque tenía "muchisimo miedo". Entre otras cuestiones, aseguró que Lara la había invitado a esa "fiesta" por un pago de 300 dólares, pero se negó a ir solamente porque se sentía mal.

Además, comentó que Lara se estaba "vinculando" de "manera no sexual" con un "cliente" de nacionalidad peruana, quien le hacía regalos costosos o pagos en dólares, solo para conocerla. Por último, cuando comenzó la búsqueda de las chicas, ella se había negado a declarar con ese ciclo, pero luego le dijo a la producción que sean las familias las que hablen "con la verdad" porque la búsqueda no iba a avanzar.