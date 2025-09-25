Una mujer fue imputada por embestir con su vehículo a una motocicleta en la que viajaban dos personas, ocasionarles diversas lesiones y darse a la fuga sin brindar asistencia. El hecho ocurrió el pasado lunes en la ciudad de Neuquén, y tras la audiencia de formulación de cargos, la Justicia ordenó su prisión domiciliaria debido a que la acusada cursa un embarazo.

Durante la audiencia realizada este miércoles en la Ciudad Judicial, la fiscal del caso Guadalupe Inaudi, junto a la asistente letrada Agustina Jarry, formalizó la acusación contra la conductora identificada como B.M.D.S.J. La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó que la imputada continúe detenida bajo la modalidad de arresto domiciliario por el término de cuatro meses.

Sin licencia de conducir

Según la investigación provisoria, el siniestro ocurrió el lunes a las 18:30 en la esquina de calles Belgrano y Asmar. La mujer circulaba en un Volkswagen Golf sin tener licencia de conducir habilitante. Al intentar girar hacia la derecha sin señalizar ni verificar el paso, embistió a una motocicleta Honda XR 150, en la que viajaban un hombre y su pareja.

Tras el impacto, la moto colisionó con un auto estacionado, ambos ocupantes cayeron al asfalto y el vehículo de menor porte se incendió. El conductor sufrió quemaduras, fracturas y un trauma cráneo facial, por lo que permanece internado en el hospital Castro Rendón. Su acompañante recibió un corte profundo en una pierna, que requirió 16 puntos de sutura.

Lejos de auxiliar a las víctimas, la acusada se dio a la fuga y se presentó recién al día siguiente en la División Tránsito de la Policía.

La imputación

El MPF le imputó el delito de lesiones culposas en concurso ideal con lesiones culposas agravadas por conducción imprudente y antirreglamentaria, por no contar con licencia habilitante y por abandonar la escena sin asistir a las víctimas, todo ello en carácter de autora.

El juez de garantías Raúl Aufranc avaló tanto la imputación como la medida cautelar propuesta por el MPF, y dispuso la prisión domiciliaria en atención a que la acusada se encuentra embarazada.