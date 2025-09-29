¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 29 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Operativo contra el robo vehicular

Policía secuestró una Honda XRE 300 en un allanamiento en Loncopué

Personal de la Comisaría 26° y la Comisaría 17° realizó el trabajo este lunes, en el marco de una investigación por hurto.

Por Redacción

Lunes, 29 de septiembre de 2025 a las 21:15
Durante la tarde del lunes, efectivos de la Comisaría 26° de Loncopué, junto con personal de la Comisaría 17° de La Sirena, llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en el casco urbano.
La medida fue dispuesta por la justicia y supervisada por la Fiscalía de Robos y Hurtos.

Motocicleta secuestrada durante el procedimiento

En el lugar, los uniformados secuestraron una motocicleta Honda XRE 300, de color negro con detalles en gris, que se encontraba sin chapa patente visible.
El rodado quedó inmediatamente a disposición de la fiscalía interviniente.

Situación del propietario

La persona que tenía la moto en su poder fue notificada por el presunto delito de encubrimiento. Tras cumplir con las diligencias correspondientes, recuperó la libertad, supeditada al avance de la causa.

