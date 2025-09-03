No pagó el remis y terminó detenido en un hotel alojamiento

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn, el hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando un chofer trasladó al pasajero y a su pareja hasta un banco y luego hacia un hotel de alojamiento. Al llegar al lugar, el joven descendió del vehículo y se negó a pagar la tarifa, que ascendía a 10.720 pesos.

Ante la situación, el remisero dio aviso a la policía, que se presentó en el establecimiento y constató que el individuo estaba en una de las habitaciones, vestido con pantalón de buzo negro, campera negra y gorra, coincidiendo con la descripción aportada por el denunciante.

Consultado por los agentes, el joven reconoció no tener dinero para abonar el pago inmediato, por lo que se procedió a su demora.

Se iniciaron actuaciones por infracción al artículo 110 de la Ley XV N° 27, que sanciona el incumplimiento de obligaciones contractuales en perjuicio de terceros, estableciendo pena para quienes “se sirvan comida, bebida u obtengan un servicio de pago inmediato y se nieguen a abonarlo”.