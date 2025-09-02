Beltrán: Capturan a hombre acusado de estafas, robos y amenazas

Un hombre fue detenido en Luis Beltrán tras ser señalado como autor de varios hechos delictivos que afectaron a vecinos de la localidad. La investigación de la Brigada de Investigaciones permitió vincularlo con al menos tres denuncias presentadas durante el fin de semana y encontrar tres teléfonos que serían producto de los robos cometidos.

El primer hecho involucró a un joven de 20 años de Lamarque, quien denunció que el detenido lo engañó con una supuesta compra, se quedó con su celular y no abonó el dinero acordado. La víctima aportó su testimonio y las descripciones físicas del sospechoso, lo que fue clave para avanzar en la investigación.

En los otros dos casos, la situación fue más grave. Una mujer relató que el acusado le exigió dinero a cambio de devolverle un bien de su propiedad y, al negarse, la amenazó con dañar su vivienda y agredir a sus hijas menores. Horas después, al regresar a su hogar, constató que alguien había ingresado por una ventana, tras romper el mosquitero, y le habían robado dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

El trabajo policial incluyó la revisión de cámaras de seguridad de la zona, que permitieron ubicar al sospechoso en las cercanías de los hechos y en los horarios denunciados. Con estos elementos, la Justicia autorizó los allanamientos en tres domicilios del barrio Primeros Pobladores, donde se secuestraron celulares y prendas de vestir que coinciden con las descripciones aportadas por las víctimas.

El hombre detenido quedó a disposición de la Justicia y los elementos secuestrados serán analizados para avanzar en las causas. La investigación sigue abierta, mientras las autoridades trabajan para esclarecer si hay más víctimas vinculadas al mismo autor.