Un hombre fue condenado a un año de prisión de cumplimiento efectivo por haber amenazado con un arma blanca a su expareja en presencia de sus hijas menores de edad, en un contexto de violencia de género persistente. Los hechos ocurrieron en Villa La Angostura e incluyeron también el incumplimiento sistemático de medidas judiciales de restricción dictadas para proteger a la víctima.

La sentencia fue resultado de un acuerdo pleno alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa. La audiencia fue presidida por el juez de garantías Ignacio Pombo, quien homologó el acuerdo. El fiscal del caso, Adrián De Lillo, actuó con la asistencia del funcionario de la fiscalía Gustavo Vázquez.

Además de la pena de prisión, el condenado (identificado por sus iniciales D.M.M.) fue inscripto en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género, de acuerdo a la Ley 3233.

De acuerdo con la acusación fiscal, entre febrero y diciembre de 2024, el agresor amenazó en al menos tres ocasiones a su entonces pareja utilizando armas blancas y profiriendo frases intimidantes, todo ello frente a las hijas que ambos tienen en común. Las amenazas se produjeron pese a la existencia de medidas cautelares vigentes dictadas por el Juzgado de Familia local.

“El abordaje institucional fue amplio: intervinieron el fuero de familia, la Defensoría de Niñez y Adolescencia y distintas áreas municipales. Cuando la fiscalía tomó el caso, ya existían cerca de diez hechos de desobediencia. Pudimos avanzar con tres de ellos para llegar a esta instancia de condena”, explicó el fiscal De Lillo durante la audiencia.

Agredió a otra expareja

D.M.M. ya contaba con antecedentes: en 2020 había recibido una condena condicional de seis meses de prisión por lesiones leves calificadas contra otra pareja, en un contexto también de violencia de género, junto con desobediencia a una orden judicial.

Tras el reconocimiento de los hechos por parte del imputado, el juez dio por homologado el acuerdo de condena.