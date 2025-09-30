Abrirán los celulares de los siete detenidos por el triple femicidio

Los celulares de los siete detenidos por los crímenes de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez serán peritados este viernes, según informaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas.

Se trata de los teléfonos de Maximiliano Parra, Magalí Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Ibarra, Lázaro Víctor Sotacuro, Ariel Giménez y Florencia Ibáñez, quienes se encuentran detenidos por el asesinato de las tres jóvenes.

Los cuerpos de Lara (15), Brenda (20) y Morena (20) fueron encontrados la madrugada del 24 de septiembre en un allanamiento en Villa Vatteone, Florencio Varela, luego de haber permanecido cinco días desaparecidas. Las víctimas habían sido torturadas, descuartizadas y enterradas.

Hasta el momento, los detenidos son: Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19), Miguel Ángel Villanueva Silva (27), Víctor Sotacuro Lázaro, Ariel Giménez y Florencia Ibáñez. Los primeros cuatro ya fueron trasladados al penal de Melchor Romero, mientras que Sotacuro Lázaro fue capturado en Villazón, Bolivia, y Giménez está acusado de cavar la fosa y enterrar los cuerpos. Ibáñez, sobrina de Sotacuro, fue detenida por haber estado en el mismo auto que su tío la noche del crimen.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, las jóvenes fueron invitadas a una fiesta en el Bajo Flores, pero en realidad era una trampa: fueron llevadas a una casa en Florencio Varela, donde fueron asesinadas.

Actualmente, la Justicia busca dar con “Pequeño J”, supuesto jefe narco que habría ordenado el secuestro, tortura y ejecución de las víctimas, con pedido de captura internacional. También sigue prófugo Miguel Ozorio, ladero de “Pequeño J”, junto a otras cuatro personas cuyos nombres no trascendieron.