La Unidad Fiscal de Rosario anunció la detención de un enfermero del Policlínico PAMI 2, acusado de comercializar ilegalmente medicamentos prohibidos, entre ellos ampollas de fentanilo. La investigación está a cargo del Área de Delitos Complejos de la Unidad Fiscal, con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

Los fiscales Javier Arzubi Calvo, Matías Mené, Martín Uriona y Soledad García lideran la causa que indaga el tráfico ilícito de estupefacientes y la venta de sustancias medicinales peligrosas. El enfermero, identificado como L.E.B., trabaja en el PAMI desde 2014 y presuntamente sustraía estas sustancias en abuso de sus funciones.

Qué dice la investigación

Según la investigación, en 2023 L.E.B. vendió ampollas de fentanilo a un joven de Rosario a quien también le suministró otra droga nociva, lo que habría provocado su fallecimiento en agosto de ese año. Durante los allanamientos realizados en cuatro domicilios vinculados al enfermero, se incautaron ampollas de fentanilo y bromuro de vecuronio, un medicamento utilizado para facilitar la anestesia en cirugías.

Las operaciones de allanamiento estuvieron a cargo de Gendarmería Nacional, a través del Escuadrón de Operaciones Antidrogas, UESPROJUD y SEINAROS Rosario. Además, colaboraron la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UFI-PAMI) y el Área de Atención y Acompañamiento a las Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario.

Enfermero de PAMI detenido por venta ilegal de fentanilo.

Se prevé que el enfermero será presentado ante el juez de Garantías Román Lanzón en una audiencia programada para este miércoles, donde se definirá su situación procesal.