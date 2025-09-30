Este miércoles a partir de las 16, organizaciones de jubilados, acompañadas por centrales obreras, se concentrarán cerca del Congreso para expresar su rechazo al ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei y al veto presidencial de la ley que contemplaba aumentos para el sector previsional.

La CTA Autónoma, liderada por Hugo Godoy, convocó a la manifestación a través de sus redes sociales con un mensaje contundente: “Por nuestros derechos, contra la represión y en defensa de la democracia, levantamos la voz: ¡No votemos a Milei! Este miércoles 1 a las 15 nos encontramos en la puerta del Cine Gaumont junto a la Multisectorial en Defensa de la Seguridad Social”.

Por su parte, la CTA de los Argentinos y la CTA Autónoma reafirmaron su compromiso con la protesta sosteniendo que “seguimos en las calles, defendiendo el presente y el futuro de nuestro pueblo”.

En un contexto de tensión política y social, y a menos de un mes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el gobierno anunció un nuevo programa para beneficiar a jubilados y pensionados con descuentos exclusivos en aproximadamente 7.000 comercios adheridos. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Capital Humano a través de la Anses, ofrece un 10 por ciento de descuento sin tope de reintegro en compras generales y un 20 por ciento en productos de perfumería y limpieza en algunos supermercados y comercios principales del país.

Movilización de jubilados y sindicatos contra ajuste.

En paralelo, la comisión presidida por Maximiliano Ferraro tiene prevista una reunión este martes a las 16 horas, en la que también fue citado el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en el marco de las discusiones sobre las medidas que afectan al sector previsional.