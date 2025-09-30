¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 30 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Nueva protesta

Jubilados y centrales obreras convocan a movilización contra el ajuste y veto de Milei

Organizaciones de jubilados y sindicatos se reunirán en las inmediaciones del Congreso para protestar contra las medidas del gobierno y el veto presidencial a la ley de aumentos previsionales.

Por Redacción

Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 20:43
PUBLICIDAD
Movilización de jubilados y sindicatos contra ajuste.

Este miércoles a partir de las 16, organizaciones de jubilados, acompañadas por centrales obreras, se concentrarán cerca del Congreso para expresar su rechazo al ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei y al veto presidencial de la ley que contemplaba aumentos para el sector previsional.

La CTA Autónoma, liderada por Hugo Godoy, convocó a la manifestación a través de sus redes sociales con un mensaje contundente: “Por nuestros derechos, contra la represión y en defensa de la democracia, levantamos la voz: ¡No votemos a Milei! Este miércoles 1 a las 15 nos encontramos en la puerta del Cine Gaumont junto a la Multisectorial en Defensa de la Seguridad Social”.

Por su parte, la CTA de los Argentinos y la CTA Autónoma reafirmaron su compromiso con la protesta sosteniendo que “seguimos en las calles, defendiendo el presente y el futuro de nuestro pueblo”.

En un contexto de tensión política y social, y a menos de un mes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el gobierno anunció un nuevo programa para beneficiar a jubilados y pensionados con descuentos exclusivos en aproximadamente 7.000 comercios adheridos. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Capital Humano a través de la Anses, ofrece un 10 por ciento de descuento sin tope de reintegro en compras generales y un 20 por ciento en productos de perfumería y limpieza en algunos supermercados y comercios principales del país.

Movilización de jubilados y sindicatos contra ajuste.

En paralelo, la comisión presidida por Maximiliano Ferraro tiene prevista una reunión este martes a las 16 horas, en la que también fue citado el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en el marco de las discusiones sobre las medidas que afectan al sector previsional.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD