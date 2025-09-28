¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 28 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
ELECCIONES 2025

Javier Milei intensifica su campaña con visitas a más de diez provincias

El candidato libertario busca consolidar su presencia en el interior del país con actos y encuentros en más de diez distritos.

Por Redacción

Domingo, 28 de septiembre de 2025 a las 16:28
PUBLICIDAD

El presidente Javier Milei visitará el próximo lunes la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, en un acto de campaña donde buscará respaldar a sus candidatos locales. En paralelo, en La Libertad Avanza trabajan para concretar la llegada del mandatario a otras diez provincias de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

“Nos vemos en Tierra del Fuego”, anticipó Milei a través de su cuenta de X, al confirmar la actividad en el sur del país. Y concluyó con una arenga a sus seguidores: “A no aflojar. A no tirar el esfuerzo a la basura. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad carajo!”.

En el acto de Ushuaia, Milei estará acompañado por sus candidatos: Agustín Coto, quien competirá por una banca en el Senado, y Miguel Rodríguez, aspirante a la Cámara de Diputados. Según adelantó Coto, la agenda incluirá una caminata por las calles de la ciudad a las 18 horas y algunas visitas previas a lugares estratégicos.

En el tramo final hacia las elecciones, el oficialismo prepara una gira federal de entre diez y trece provincias, con un ritmo de un viaje cada tres días, sujeto a la agenda de gestión presidencial. La primera escala fue en Córdoba, donde Milei lanzó formalmente la campaña la semana pasada, y se prevé que también allí se realice el acto de cierre.

Tras Tierra del Fuego, en la agenda figuran Corrientes, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Río Negro, además de recorridas en ciudades clave de la provincia de Buenos Aires, como Mar del Plata, donde buscará reforzar en primera persona el rumbo económico y político de su gestión.

El despliegue apunta a disputar la composición del Congreso Nacional frente a la oposición de Fuerza Patria, en una contienda que el oficialismo considera decisiva. El objetivo, remarcan en el entorno libertario, es “recuperar la épica” y reconstruir el perfil que llevó a Milei a la presidencia en 2023, tras la derrota sufrida en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo se impuso con más de 13 puntos de ventaja.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD