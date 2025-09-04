Marihuana incinerada en Río Negro: aumenta número de causas

Por orden de la Justicia Federal, la Policía de Río Negro llevó adelante una segunda quema de marihuana secuestrada entre mayo y agosto, en investigaciones por narcotráfico y narcomenudeo. En total se incineró droga correspondiente a 129 causas judiciales, la mayoría iniciadas por la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC). El número representa un crecimiento del 27% respecto del operativo anterior, cuando se destruyó evidencia de 101 causas.

El procedimiento se realizó bajo orden judicial y con un protocolo que busca garantizar transparencia. Dos testigos, elegidos al azar, seleccionaron paquetes de la droga, que fueron abiertos y sometidos a pruebas químicas para comprobar que se trataba efectivamente de marihuana. Una vez verificado el contenido, se procedió a la quema total del material.

En este operativo sólo se destruyó marihuana y restos vegetales, ya que la cocaína y otras drogas sintéticas requieren hornos cerrados para su incineración. Según explicaron las autoridades, este tipo de sustancias libera gases tóxicos que no pueden ser eliminados a cielo abierto por el riesgo de contaminación ambiental.

A diferencia del primer operativo, que ya había sido señalado como “histórico” por la magnitud de la incineración y la puesta en marcha del sistema penal acusatorio, esta segunda quema confirma que los secuestros de estupefacientes siguen en aumento. La acumulación de causas en apenas cuatro meses muestra una tendencia que preocupa a las autoridades judiciales y refuerza la tarea de los equipos de Toxicomanía de la Policía.

La droga secuestrada entre mayo y agosto se quemó en el predio del Parque Industrial II de Roca

El procedimiento se desarrolló en el predio del Parque Industrial II de Roca, contó con las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier tipo de incidente, además de la supervisión de los Bomberos Voluntarios de la ciudad. Y participó el ministro de Seguridad de Río Negro, Daniel Jara, junto con Claudia Frezzini, Fiscal Distrito; Matías Zanona, fiscal de Delitos complejos y atención inicial; y Sebastián Gallardo, fiscal de Delitos Sencillos, todos de la Unidad Fiscal Federal de Roca.

El humo que se elevó desde el predio destinado a la incineración fue la imagen más visible de un problema que no deja de crecer en la provincia: el avance del narcotráfico y las redes de narcomenudeo que, pese a los operativos, siguen multiplicando causas en los tribunales federales.