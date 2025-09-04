Pese a los intentos de la defensa, los acusados de matar a Julián Dobra seguirán presos

La Justicia de Roca prorrogó por dos meses las prisiones preventivas y demás medidas cautelares contra los cinco imputados por el asesinato de Julián Dobra. La decisión mantiene a los adolescentes menores de edad con prisión domiciliaria y pulsera electrónica, a uno con libertad ambulatoria y control con tobillera, y a los otros dos en prisión preventiva en un establecimiento carcelario.

La fiscalía explicó que los acusados intentaron borrar pruebas clave, pero las prisiones preventivas permitieron avanzar con la investigación y acumular sólidos indicios. Según los fiscales, no surgió ningún elemento que justifique morigerar las medidas, y en este tiempo se incorporaron más imputados y se sumaron nuevas pruebas. Además, fundamentaron la extensión en el riesgo de que los acusados puedan entorpecer la investigación, afectar a denunciantes y testigos, o incluso intentar fugarse.

Por su parte, los defensores de los imputados pidieron medidas alternativas y morigeraciones, tanto para los mayores como para los menores. Sin embargo, el juez de Garantías hizo lugar al pedido de la fiscalía y mantuvo todas las medidas. De este modo, los dos menores, que fueron vistos en el auto de Sobra, continuarán con prisión domiciliaria y pulsera electrónica. En tanto que Julio César Salgado seguirá con libertad ambulatoria y control por GPS; y los dos restantes, Leandro Navarro y Walter Méndez, continuarán en la cárcel.

¿Qué pasó con Julián Dobra?

En cuanto al homicidio, Julián Dobra desapareció el 16 de abril tras salir de su departamento en Roca. Su cuerpo fue encontrado el 30 de abril en un sector de bardas, al norte de la ciudad. La autopsia determinó que murió por un disparo de un revólver calibre 22 y que recibió otro impacto en la cabeza. Tras el hallazgo, las pericias confirmaron que el cuerpo estuvo en el baúl del vehículo de la víctima, lo que dejó marcas en la espalda baja y glúteos.