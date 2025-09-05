Cayeron cinco detenidos por el brutal ataque al criancero de 75 años en un paraje el norte neuquino

Tras una exhaustiva investigación, personal de la Comisaría 26º de Loncopué logró identificar y detener a los presuntos responsables del violento ataque sufrido por un hombre mayor en la madrugada del pasado 31 de agosto en el paraje Chenque Pehuén, a 22 kilómetros de esa localidad.

El criancero, de 75 años, fue sorprendido en su vivienda por al menos cuatro delincuentes, que lo golpearon salvajemente, lo maniataron y lo despojaron de ropa, herramientas y elementos de trabajo rural. Los atacantes lo dejaron tirado dentro de la casa, herido y atado, sin importar que su vida corriera peligro.

La víctima logró desatarse y pedir ayuda, siendo trasladada de urgencia al hospital de Loncopué, donde permaneció internada algunas horas bajo observación médica. Según detalló el comisario Sergio Huanque, el episodio evidenció un “total desprecio por la vida”, ya que el hombre quedó indefenso y aislado en una zona sin comunicación.

Con la intervención del fiscal de Zapala, Marcelo Jofré, se ordenaron allanamientos en Loncopué y Las Lajas, con apoyo del GEOP Zapala, Comisaría 34º de Mariano Moreno, Comando Radioeléctrico de Zapala y la Oficina de Criminalística de la Comisaría 27º.

Como resultado, fueron demoradas seis personas, de las cuales cinco quedaron detenidas por disposición judicial. Además, se incautaron distintos elementos de interés para la causa y se secuestró un Fiat Palio gris, que será peritado para determinar si se utilizó en el hecho.

El brutal ataque generó indignación en la comunidad rural de Loncopué, donde vecinos y familiares expresaron su repudio frente a la violencia ejercida contra un hombre trabajador y solo, víctima de una banda organizada que no tuvo reparos en ponerlo al borde de la muerte por robarle lo poco que tenía.