Otra ciudad neuquina se suma al QR para denunciar venta de drogas

Plaza Huincul formalizó este viernes su incorporación a la campaña de difusión del código QR impulsado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) para denunciar la venta de drogas. El acuerdo fue firmado por el fiscal general José Gerez, el fiscal jefe Gastón Liotard, el intendente Claudio Larraza, el secretario de Seguridad Ciudadana Ramón Lecaro y el presidente del Concejo Deliberante Daniel Vidondo.

Con esta adhesión, ya participan 23 municipios, 7 comisiones de fomento y 7 entes públicos y cooperativas, que difunden el QR mediante facturas, sitios web, cartelería, spots y redes sociales.

Cómo funciona el sistema

El QR fue implementado por resolución 14/25 y comenzó a difundirse en mayo. Desde entonces, el MPF recibió alrededor de 600 denuncias, que aportaron datos geolocalizados, imágenes de viviendas y vehículos, y detalles sobre presuntos puntos de venta.

“Los datos, nos estamos dando cuenta, son cada vez más específicos. Los vecinos y vecinas geolocalizan el punto, incluso suben fotos de la vivienda que identifican como punto de venta y también de los vehículos en los cuales se movilizan quienes realizan esas ventas”, explicó José Gerez, fiscal general.

En uno de los casos recientes, una investigación derivada de estos aportes permitió detener y condenar a una persona en 19 horas, con el secuestro de drogas y 1,5 millones de pesos.

Compromiso local contra el microtráfico

El intendente Claudio Larraza destacó que esta herramienta. “Es sumamente importante en la provincia y hoy nos toca nuestra localidad, como ya se hizo en otras”, señaló. Luego, ratificó el compromiso de respaldar las acciones contra la venta de drogas: “Vamos a acompañar en su discusión, en su acompañamiento, en su preocupación, como tienen todos ustedes, porque es un flagelo que nos atraviesa cada uno de los habitantes de la provincia, y Plaza Huincul no está exento de eso”, cerró el mandatario municipal.