Trabajador fue hospitalizado tras caer de una altura de 4 metros en Centenario

Un trabajador de 56 años cayó desde una altura de cuatro metros este viernes, alrededor de las 9:10, en el Lote 50H del Parque Industrial de Centenario.

Según informó el segundo jefe de Bomberos Voluntarios, oficial principal Víctor Arroyo, el hombre pisó una chapa de fibra de vidrio que cedió, provocando la caída mientras realizaba tareas de mantenimiento en el techo de la firma.

Asistencia en el lugar

Tras el aviso de una supervisora de la empresa, personal de Bomberos Voluntarios acudió al lugar y procedió a inmovilizar al trabajador, quien contaba con casco y arnés de seguridad al momento del accidente. “Milagrosamente no impactó contra un caño que estaba a medio metro”, señaló Arroyo.

Una ambulancia del Hospital Natalio Burd, a cargo del Dr. Ocampo, trasladó al hombre para su atención. Presentaba inmovilidad en su brazo izquierdo y una pierna, aunque no registraba cortes.

El trabajador permanecía bajo observación médica en el Hospital Natalio Burd. Las autoridades no informaron sobre la gravedad de sus lesiones ni el tiempo estimado de recuperación.