De robar una Hilux a intentar entrar a una casa: la ruta delictiva que terminó tras las rejas

La fiscal del caso Soledad Rangone y el asistente letrado Luciano Vidal lograron este sábado la formulación de cargos contra un hombre identificado como E.A.C, a quien se le atribuye una verdadera seguidilla de delitos cometidos en la ciudad de Neuquén en apenas cinco meses. Los hechos incluyen robos, encubrimiento y tentativas de ingreso a viviendas, que tuvieron como denominador común la fuga y las persecuciones policiales.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público Fiscal, el primer episodio ocurrió el 30 de abril, cuando junto a otro joven, A.E.P.M, violentaron un portón y se llevaron una camioneta Toyota Hilux. La fuga terminó en el paseo costero del Limay, luego de que impactaran contra otro vehículo.

El segundo hecho se registró el 22 de agosto, cuando el acusado trepó un paredón e intentó robar herramientas de un galpón. Sorprendido por el dueño de la casa, escapó, aunque fue detenido a pocas cuadras.

El 24 de agosto, apenas dos días después, fue sorprendido conduciendo una moto Benelli robada. La persecución policial terminó cuando chocó contra un patrullero en calle Racedo.

El último episodio sucedió el 5 de septiembre, cuando intentó forzar el portón de un garaje para ingresar a una vivienda. En esa oportunidad, fue reducido por un vecino hasta la llegada de la policía.

Por estos hechos, la fiscalía lo acusó de robo, hurto en grado de tentativa, encubrimiento y violación de domicilio, y pidió su prisión preventiva por dos meses, argumentando riesgo de fuga y desobediencia a medidas judiciales previas.

El juez de garantías Luis Giorgetti dio por formulados los cargos, pero redujo la prisión preventiva a 10 días, y fijó un plazo de dos meses para cerrar la investigación. Su presunto cómplice en el primer robo, A.E.P.M, también fue imputado como coautor