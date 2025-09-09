San Martín de los Andes vuelve a estar en alerta tras la resolución judicial sobre un hombre involucrado en cinco causas penales por hechos violentos, entre ellos lesiones, amenazas y daños. Sin embargo, no irá a juicio: fue declarado inimputable por no poder comprender la criminalidad de sus actos.

A raíz de esta situación, y tras un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal, la defensa pública y autoridades municipales y sanitarias, se decidió aplicar una medida de seguridad que implica su tratamiento médico y psicológico intensivo.

Internación, medicación y prevención de adicciones

La resolución establece que, por un plazo de un año, el hombre deberá recibir un tratamiento que garantice sus necesidades básicas (alimentación, higiene, vestimenta y descanso) y asegure el cumplimiento del tratamiento médico, el control de la medicación y la prevención del consumo de sustancias tóxicas.

El tiempo de la medida podría ser menor si se demuestra una mejoría clínica, previa evaluación del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial.

Internado y con custodia, en el hospital Ramón Carrillo

Hasta que se diseñe el dispositivo adecuado, el juez de garantías Ignacio Pombo ordenó que el hombre continúe internado y bajo custodia en el hospital Ramón Carrillo. Además, se fijó una audiencia para el 30 de septiembre con el fin de controlar su situación y evaluar los avances del dispositivo terapéutico.

En tanto, el magistrado intimó al gobierno provincial, al intendente local y a las autoridades sanitarias a que, en un plazo de 15 días hábiles, presenten una propuesta formal de tratamiento y contención.

Finalmente, la causa pasará al juez de Ejecución Penal, quien será responsable del seguimiento de la medida de seguridad. También fueron notificados el defensor público civil y el juez civil que ya intervinieron por la situación del implicado.