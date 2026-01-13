La salud del niño de 8 años que sufrió un accidente mientras viajaba en un vehículo todoterreno (UTV) en la zona de La Frontera, en Pinamar, se agravó y está previsto que sea sometido a una nueva operación en las próximas horas.

El menor, identificado como Bastián Jerez, resultó gravemente herido luego de que el UTV en el que se trasladaba con sus padres colisionara frontalmente contra una camioneta Volkswagen Amarok en los médanos de Pinamar. Tras el impacto, en el lugar fue necesario realizar maniobras de reanimación para estabilizarlo antes de su traslado al Hospital Municipal.

Según informaron fuentes médicas, Bastián ingresó al hospital en estado de inconsciencia, presentando una hemorragia abdominal y una lesión en el hígado, por lo que permanece internado en estado crítico. Su abuela hizo un pedido público a través de las redes sociales para que se realice una cadena de oración: “Oremos todos juntos. Bastián ingresa a quirófano otra vez. Hagamos tan fuerte nuestra oración, para que se nos conceda el milagro”.

Además del niño, otras dos menores que iban en el UTV también resultaron heridas. Desde el Municipio de Pinamar comunicaron que una de ellas sufrió heridas leves, mientras que la otra fue trasladada al Hospital Interzonal Materno-Infantil de Mar del Plata, donde está siendo atendida por un traumatismo facial y una fractura maxilar.

El accidente ocurrió el lunes por la tarde y, según los primeros datos, en el UTV viajaban dos adultos y tres niños. El vehículo perdió el control al subir un médano y chocó de frente con la camioneta. La causa que investiga el hecho fue caratulada como lesiones culposas y ambos vehículos quedaron bajo disposición de la Justicia.