El Estadio BBVA, reconocido como uno de los recintos deportivos más importantes de México, se encuentra bajo la lupa tras un trágico suceso ocurrido en sus inmediaciones. Un joven trabajador de limpieza fue atacado con un arma blanca en el estacionamiento del estadio y perdió la vida, un hecho que conmocionó a la comunidad justo después de un evento que celebró la designación del estadio como sede del Mundial 2026.

El incidente tuvo lugar el domingo 18 de enero en el acceso 1, conocido como la entrada de staff, donde el joven de 26 años, identificado como Francisco Linares Chávez, fue acuchillado. Fue trasladado a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero falleció un día después debido a la gravedad de las heridas.

La previa con las Leyendas del Fútbol

El fin de semana previo, el Estadio BBVA había sido escenario de un multitudinario evento que reunió a más de 30 mil aficionados para presenciar un partido de Leyendas del Futbol. En este encuentro, figuras históricas mexicanas se enfrentaron a estrellas internacionales de la FIFA, generando un ambiente festivo que celebraba la próxima Copa Mundial.

Sin embargo, la tragedia opacó estas celebraciones. Las autoridades confirmaron que la víctima trabajaba para una empresa externa de limpieza contratada para mantener el orden en las calles cercanas al estadio, aunque no se especificó si su labor estaba directamente relacionada con el recinto.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que hasta el momento no hay detenidos por el homicidio y que la investigación continúa abierta. Además, aclararon que el ataque no está relacionado con el evento deportivo, sino que se trata de un hecho aislado que requiere una exhaustiva aclaración para evitar cabos sueltos.

Joven asesinado en Estadio BBVA meses antes del Mundial 2026

Este lamentable suceso pone en evidencia la necesidad de reforzar la seguridad en las inmediaciones del Estadio BBVA, especialmente en un momento crucial en que se prepara para recibir la atención mundial durante el Mundial 2026, que se celebrará en conjunto por México, Estados Unidos y Canadá.