Pablo Vegetti ya es oficialmente nuevo jugador de Cerro Porteño y su llegada no pasó desapercibida. El club paraguayo decidió presentarlo con un video tan original como simbólico, apelando a la identidad que el delantero construyó en Belgrano y que lo acompañó durante buena parte de su carrera.

“El pirata está en el barrio”, fue el mensaje elegido por el Ciclón de Barrio Obrero para anunciar al atacante argentino, en una clara referencia a su etapa en el Pirata cordobés. El video mostró a Vegetti corriendo por el estadio con un pañuelo al estilo de los clásicos corsarios del cine, acompañado por una escena de Piratas del Caribe, en una producción que rápidamente se viralizó en redes sociales.

A los 37 años, el ex goleador de Vasco da Gama llega a Paraguay con entusiasmo y hambre de competencia. “Me gustan los desafíos, por eso estoy acá. Ya tengo ganas de ponerme a disposición del entrenador y empezar a trabajar con mis compañeros”, expresó Vegetti a su arribo al aeropuerto Silvio Pettirossi, en Asunción.

Cerro Porteño apuesta fuerte por el delantero, que firmará un contrato por tres temporadas y fue presentado como una de las figuras del nuevo proyecto deportivo. El propio Vegetti definió al club como un “grande de América”, subrayando la exigencia permanente que implica vestir la camiseta azulgrana.

Con goles, experiencia y liderazgo, el Pirata ya cambió de barrio. Ahora, buscará dejar su marca en Paraguay y responder dentro de la cancha a la expectativa que generó su llegada al Ciclón.