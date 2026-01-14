Un accidente de tránsito se registró este miércoles en el acceso norte a Sierra Grande, a unos 12 kilómetros de la localidad, sobre el kilómetro 1.251 de la Ruta Nacional 3. El siniestro involucró a un vehículo de nacionalidad chilena que, por causas que se investigan, impactó contra el guardarraíl, el cual se introdujo en el habitáculo por el lado del acompañante.

En el rodado viajaban cinco personas, dos adultos y tres menores de edad. Como consecuencia del impacto, uno de los menores quedó atrapado dentro del vehículo con múltiples fracturas. El jefe de Bomberos Voluntarios de Sierra Grande, Javier Quilodrán, explicó que se realizó una atención inmediata a la víctima mientras se procedía al rescate.

En el interior del rodado se realizó la atención y contención del menor, mientras tanto en el exterior se realizaron cortes con herramientas hidráulica, voladura de puertas, corte parcial del parante, corte del parabrisas, y corte y extracción del guardarraíl que se encontraba incrustado en el vehículo, utilizando sierra sable.

Tras ser liberada, la víctima fue estabilizada debido a que presentaba fracturas expuestas en sus miembros inferiores y múltiples lesiones cortantes. Posteriormente, fue trasladada en ambulancia al hospital para su atención. El jefe de bomberos señaló además que los cinco ocupantes del vehículo fueron derivados al centro de salud para su evaluación médica. Según relataron, el conductor se habría quedado dormido antes del impacto.

Desde la Comisaría 13ª, se informó que el grupo familiar se dirigía hacia la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut, cuando el vehículo perdió el control e impactó contra el guardarraíl. En el lugar trabajó personal policial, bomberos y servicios de salud. El médico policial certificó que las lesiones de los ocupantes fueron de carácter leve.