La interna libertaria en Río Negro ya no se esconde: Lorena Villaverde, actual diputada y figura polémica del espacio, atraviesa una caída estrepitosa en su poder dentro de la fuerza presidencial. Las críticas del vicepresidente provincial Damián Torres, sumadas a los escándalos judiciales que arrastra desde hace años, dejaron expuesta una fractura que ahora desemboca en una pelea abierta por la conducción del partido en la provincia. El futuro de la empresaria se juega entre acusaciones por fraude, vínculos con causas de narcotráfico y manejos financieros oscuros que hoy la tienen en el ojo de la tormenta.

Las declaraciones de Torres fueron el golpe más duro: "su figura hoy lesiona a La Libertad Avanza". Con esa frase, el abogado viedmense marcó un antes y un después en la interna. Lo que antes se discutía en voz baja, ahora se grita en público: Villaverde ya no es garantía de crecimiento, sino un problema para el armado libertario.

La disputa por la presidencia del partido en Río Negro se abrió de manera explícita y dejó a la diputada en una posición incómoda, debilitada y cada vez más aislada. Y del otro lado el crecimiento exponencial de Aníbal Tortoriello y de la figura de Torres, quien llegó al senado como asesor de la neuquina Nadia Márquez.

Los fantasmas judiciales

La caída de Villaverde no se explica solo por la política interna. Sus antecedentes pesan como una mochila imposible de soltar. Las causas por venta fraudulenta de terrenos en Las Grutas todavía resuena en los tribunales provinciales con embargos preventivos sobre el sueldo de diputada, y la sombra de la investigación por narcotráfico en Estados Unidos, que le impidió jurar como senadora, sigue siendo un estigma que la persigue en cada paso. Estos episodios, lejos de quedar en el pasado, se reactivan cada vez que su nombre aparece en la discusión pública.

A los problemas judiciales se suman los financieros dentro de LLA con los fondos de la campaña. Villaverde autorizó facturas millonarias con fondos del partido, operaciones que nunca fueron respaldadas y que tenían como beneficiario directo a su secretario de prensa, Abelardo Calfín.

La polémica creció cuando se supo que Calfín es funcionario público, nombrado en la Anses de Villa Regina por gestión directa de la diputada, lo que alimentó las sospechas uso discrecional de recursos partidarios. Este capítulo económico terminó de erosionar la confianza de sus propios compañeros.

El partido busca oxígeno y nuevas caras

Torres lo dijo sin rodeos: en febrero habrá definiciones. La conducción provincial de La Libertad Avanza quiere dejar atrás los personalismos y “cambiarle la cara” al espacio.

La baja de perfil de Villaverde es vista como un alivio, pero no alcanza. La disputa por la presidencia del partido se instaló y promete ser feroz, con un objetivo claro: evitar que los escándalos de una sola dirigente sigan arrastrando a todo el espacio hacia la crisis.

¿Seguirá como diputada?

Torres, abogado de Viedma, planteó que el futuro político de Villaverde está en duda y dependerá de la evaluación que realice la conducción provincial con las autoridades nacionales. Y planteó que febrero seá clave.

Además, planteó que la continuidad de la empresaria como diputada no esta garantizada, sino que está "supeditada a definiciones políticas que aún no se tomaron" . Y que el partido busca actuar con prudencia, pero también con firmeza, frente a un escenario sensible, en relación a lo que genera Villaverde y su séquito dentro y fuera del partido.