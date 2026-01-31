Un grave episodio de violencia urbana se registró durante la madrugada de este sábado en el barrio Nuestras Malvinas, de San Carlos de Bariloche, cuando un hombre efectuó disparos con un arma de fuego desde una camioneta.

El hecho ocurrió en la zona de las calles José Obrero y Nehuen, donde vecinos alertaron a la Policía tras escuchar detonaciones reiteradas.

Persecución policial y detención

Al arribar al lugar, el personal policial logró identificar el vehículo involucrado. Sin embargo, el conductor intentó escapar, lo que dio inicio a una persecución policial.

El operativo finalizó en la intersección de Miramar y Ruta Nacional 40, donde los efectivos lograron interceptar la camioneta y detener al sospechoso.

Secuestro del vehículo y causa judicial

Según informaron fuentes policiales, además de la aprehensión se procedió al secuestro del vehículo utilizado durante el hecho.

El hombre quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia por los presuntos delitos de abuso de armas y tenencia ilegal de armas de fuego, en una causa que continuará su curso judicial.