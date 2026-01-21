El siniestro vial ocurrió en la mañana del lunes sobre la Ruta Nacional 22, en el tramo comprendido entre General Roca y Neuquén. Según relató Jessica Ortiz, una trabajadora que viajaba junto a una compañera rumbo a su empleo en la capital neuquina, un vehículo que circulaba detrás intentó una maniobra de sobrepaso y impactó violentamente la parte trasera de su auto.

El choque provocó que el vehículo de Ortiz perdiera el control y terminara contra el guardarraíl, del lado izquierdo de la calzada, quedando a centímetros de volcar.

Daños materiales y estado de las ocupantes

A pesar de la violencia del impacto, ninguna de las ocupantes resultó con lesiones de gravedad. Solo presentaron marcas leves producto del cinturón de seguridad y tensión muscular al intentar controlar el volante.

El automóvil, en cambio, sufrió importantes daños materiales: rotura de llantas, reventón de cubiertas y múltiples golpes en la carrocería. Además, quedó con rastros visibles de pintura negra, correspondientes al vehículo que provocó el choque.

Pintura negra y posible identificación del vehículo

Ortiz indicó que el segundo impacto —cuando su auto volvió a colisionar con el otro vehículo— fue el más fuerte. En ese momento, el presunto responsable habría encendido las balizas, pero aceleró y se dio a la fuga, sin asistir a las víctimas ni intercambiar datos.

Por los restos de pintura y la forma del vehículo, las damnificadas presumen que se trataría de un Renault Sandero negro, aunque aclararon que el shock del momento les impidió identificarlo con total certeza.

Denuncia, seguro y pedido de colaboración

La conductora realizó la denuncia del siniestro de inmediato y señaló que su aseguradora le informó que la cobertura debería corresponder al seguro del vehículo que huyó del lugar. Sin embargo, ante la falta de identificación del responsable, el trámite permanece trabado.

Por ese motivo, Ortiz difundió el caso en redes sociales y en medios de comunicación, con el objetivo de obtener datos que permitan identificar al auto involucrado.

Servicio al lector: cómo aportar información útil

Quienes hayan circulado por la Ruta 22 en ese horario o cuenten con cámaras, registros o datos sobre un vehículo negro con daños recientes, especialmente en el lateral delantero, pueden aportar información de valor. También se recomienda comunicar cualquier dato relevante a la Policía o a la conductora afectada a través de sus redes sociales, donde figura como Jessica Ortiz.

La entrevista completa: