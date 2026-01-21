Dos personas resultaron con lesiones de menor consideración luego de protagonizar un siniestro vial en la mañana de este martes, alrededor de las 9.40, en el kilómetro 1036 de la Ruta Nacional 22, en inmediaciones de la localidad de Chimpay, provincia de Río Negro.

Quiénes viajaban en el vehículo

El rodado involucrado fue un automóvil Chery, conducido por un hombre de 42 años, domiciliado en la ciudad de Cipolletti. Lo acompañaba su padre, de 71 años, también con residencia en esa ciudad.

Ambos ocupantes fueron asistidos tras el hecho y se constató que presentaban lesiones leves, sin riesgo de vida.

Cómo ocurrió el siniestro

Según la información relevada en el lugar, el vehículo circulaba desde Cipolletti hacia San Antonio Oeste. En ese trayecto, el conductor habría intentado sobrepasar a un camión que avanzaba en el mismo sentido de circulación.

Durante la maniobra, el automóvil perdió el control, mordió la banquina y protagonizó un despiste seguido de vuelco, quedando finalmente apoyado sobre su techo en la banquina contraria.

Intervención y estado de la calzada

El siniestro ocurrió sobre un tramo transitado de la Ruta 22, una de las principales vías de conexión del Alto Valle con la región atlántica. No se informó sobre cortes totales de tránsito, aunque se recomendó circular con precaución durante las tareas de asistencia y ordenamiento vehicular.