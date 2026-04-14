Luego de que un joven de 16 años resulte herido de arma de fuego el pasado 10 de abril en la intersección de calles Antártida Argentina y Potente, la Policía de Neuquén realizó allanamientos bajo la investigación.

El hecho está siendo investigado por la Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, con intervención de la Fiscalía de Delitos Juveniles.

La víctima sufrió una lesión en la zona de la ingle producto de un disparo. A partir del análisis de cámaras de seguridad, se logró identificar como presunto autor a un joven de 17 años, quien se habría retirado del lugar en un vehículo Chevrolet Aveo.

Resultados positivos en el allanamiento

Con intervención de brigadas y personal de investigaciones, encontraron el domicilio de los sospechosos en el barrio Gran Neuquén Sur. Allí se procedió a dar cumplimiento a una orden de allanamiento en el marco de una causa por lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego.

Durante el procedimiento se secuestraron cinco teléfonos celulares para su análisis y un vehículo Chevrolet Aveo color azul, presuntamente utilizado en el hecho.