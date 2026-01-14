En Cinco Saltos, se vive una situación de máxima tensión desde la mañana de este miércoles luego de que se reportara el hallazgo de un tambor abandonado en el basurero municipal. El contenido del recipiente, que incluye tubos metálicos, generó fuertes sospechas de que podría tratarse de material explosivo. Bomberos voluntarios, Policía y Protección Civil Municipal se encuentran en el lugar tomando las primeras medidas de seguridad mientras se investiga el origen del objeto.

Ante la gravedad de la situación, se convocó a un equipo especializado en explosivos de Bomberos de la ciudad de Cipolletti para garantizar una correcta evaluación del riesgo. El oficial inspector Carlos Lavezzo, del Cuerpo de Bomberos de la Policía de Río Negro, lidera las operaciones en el sitio y coordina las tareas bajo estrictos protocolos de seguridad. Mientras tanto, los equipos de seguridad han delimitado el área y están trabajando con cautela para evitar cualquier incidente.

Hasta el momento, no se emitió un parte oficial sobre el hallazgo, aunque la Policía de Río Negro continúa con las investigaciones. La comunidad de Cinco Saltos permanece en alerta ante la posibilidad de que los tubos metálicos realmente contengan material explosivo, lo que eleva la preocupación sobre la seguridad en la zona. La situación sigue en desarrollo y se espera que en las próximas horas se den más detalles.

Noticia en desarrollo...